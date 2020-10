Spadafora risponde a Cristiano Ronaldo: "Non sia irrispettoso e bugiardo" (Di venerdì 16 ottobre 2020) Spadafora risponde a Cristiano Ronaldo: duro botta e risposta tra il ministro e il bomber della Juventus. Leggi su 90min (Di venerdì 16 ottobre 2020): duro botta e risposta tra il ministro e il bomber della Juventus.

GoalItalia : Agnelli risponde al ministro Spadafora ?? - reddist92 : RT @forumJuventus: CR7 risponde a Spadafora in diretta su Instagra: 'C'è un signore in Italia che dice che non ho rispettato i protocolli:… - emamarro : RT @jup1897: #CR7 risponde a Spadafora durante la sua diretta ig:' il signore dall’Italia ha detto che non ho rispettato il protocollo ma è… - LorenzoPuliga : RT @GoalItalia: 'Protocollo violato? Una bugia' ? Cristiano Ronaldo risponde a Spadafora ?? - fant_chia_amor : RT @forumJuventus: CR7 risponde a Spadafora in diretta su Instagra: 'C'è un signore in Italia che dice che non ho rispettato i protocolli:… -