Scuole chiuse in Campania: La foto della protesta di un piccolo alunno fa il giro del web (Di venerdì 16 ottobre 2020) Scuole chiuse in Campania: La foto di un bambino con il suo banchetto, la scuola chiusa, l’ingresso sbarrato. Lui fermo, seduto e in silenzio con il suo grembiule e la mascherina. La foto del piccolo alunno sta facendo il giro del web. Dopo l’ordinanza del governatore De Luca, che prevede la chiusura di Scuole e … Leggi su 2anews (Di venerdì 16 ottobre 2020)in: Ladi un bambino con il suo banchetto, la scuola chiusa, l’ingresso sbarrato. Lui fermo, seduto e in silenzio con il suo grembiule e la mascherina. Ladelsta facendo ildel web. Dopo l’ordinanza del governatore De Luca, che prevede la chiusura die …

