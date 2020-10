Sci alpino, giganti Soelden 2020: orari, programma, tv, streaming (Di venerdì 16 ottobre 2020) Signore e signori, finalmente è tempo di Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021! Dopo una lunghissima attesa il Circo Bianco è pronto a tornare in scena, con il consueto antipasto stagionale di Soelden in Austria. Sul ghiacciaio del Rettenbach andranno in scena i primi due giganti della stagione, che ci permetteranno di tornare a vedere azione sulle piste. Ci eravamo lasciati con una chiusura anticipata nella scorsa annata, con le Sfere di Cristallo per Federica Brignone e Aleksander Aamodt Kilde. Vedremo se i due campioni inizieranno con il piede giusto anche questa nuova stagione, ricordando che non vedremo all’opera Mikaela Shiffrin, alle prese con una botta alla schiena rimediata in allenamento. IN TV – Il weekend di Soelden della Coppa del Mondo di sci ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Signore e signori, finalmente è tempo di Coppa del Mondo di sci-2021! Dopo una lunghissima attesa il Circo Bianco è pronto a tornare in scena, con il consueto antipasto stagionale diin Austria. Sul ghiacciaio del Rettenbach andranno in scena i primi duedella stagione, che ci permetteranno di tornare a vedere azione sulle piste. Ci eravamo lasciati con una chiusura anticipata nella scorsa annata, con le Sfere di Cristallo per Federica Brignone e Aleksander Aamodt Kilde. Vedremo se i due campioni inizieranno con il piede giusto anche questa nuova stagione, ricordando che non vedremo all’opera Mikaela Shiffrin, alle prese con una botta alla schiena rimediata in allenamento. IN TV – Il weekend didella Coppa del Mondo di sci ...

OA_Sport : Sci alpino, le favorite per la Coppa del Mondo di gigante. Sarà battaglia tra sei atlete - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Sci, #Moelgg ci riprova: 'Mi ispiro a #Vale e #Ibra, dimostrano che la classe non ha età' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Coppa del Mondo di sci al via: l'#Italia si affida alla sua regina Federica #Brignone - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Coppa del Mondo di sci al via: l'#Italia si affida alla sua regina Federica #Brignone - scommesse_it : Coppa al via: lo sci azzurro si affida alla sua regina Federica Brignone -