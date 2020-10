Regione e Università “spingono” la Festa di Sant’Antuono verso il sogno Unesco (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUna Festa che affonda le sue radici nell’Alto Medio-Evo, con una melodia che si perde nella notte dei tempi; e che presto potrebbe diventare patrimonio condiviso universalmente, ovvero patrimonio Unesco, grazie al progetto dell’Università della Campana Luigi Vanvitelli e ai fondi della Regione. E’ la Festa di Sant’Antuono a Macerata Campania, comune della provincia di Caserta, che si svolge ogni anno ad inizio gennaio, con oltre una settimana di feste e riti antichi – dalla sfilata dei carri con i bottari al fuoco alla benedizione degli animali – che si concludono il 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant’Antonio Abate; un evento che calamita l’attenzione di tutti i cittadini di Macerata, impegnata tutto l’anno nella ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiUnache affonda le sue radici nell’Alto Medio-Evo, con una melodia che si perde nella notte dei tempi; e che presto potrebbe diventare patrimonio condiviso universalmente, ovvero patrimonio, grazie al progetto dell’Università della Campana Luigi Vanvitelli e ai fondi della. E’ ladi Sant’Antuono a Macerata Campania, comune della provincia di Caserta, che si svolge ogni anno ad inizio gennaio, con oltre una settimana di feste e riti antichi – dalla sfilata dei carri con i bottari al fuoco alla benedizione degli animali – che si concludono il 17 gennaio, giorno in cui si festeggia Sant’Antonio Abate; un evento che calamita l’attenzione di tutti i cittadini di Macerata, impegnata tutto l’anno nella ...

italia_covid : #ULTIMORA Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, proporremo: ??Riduzione persone su trasporto pubb… - RufoloTeresa : RT @d_dhelp: Mi chiedo: - in che modo la Regione sosterrà chi lavora in ambito diverso da quello scolastico e ha figli che resteranno a cas… - cirodimauro : @myrtamerlino L’approssimazione di una chiusura generalizzata, dalle elementari alle Università, in tutta la region… - maxcomper : Chissà che fine ha fatto quello con l'eskimo che al portone d'ingresso dell'università distribuiva Lotta Comunista?… - La7tv : #lariachetira @MyrtaMerlino: '#DeLuca ha stretto le maglie della sua regione, chiudendo scuole e università fino al… -

Ultime Notizie dalla rete : Regione Università Napoli, Covid-19: Misure rigorose contro assembramenti e mobilità incontrollata l'eco di caserta