Piero Chiambretti durissimo: “Disgustato da chi dice che il covid non esiste. Finché esistono ‘quelli degli aperitivi’ sarà difficile che il Governo o Bill Gates risolvano il problema” (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Innanzitutto sono sorpreso che tutti siano sorpresi, perché quando a maggio la situazione si era un pochino normalizzata, i virologi, quelli veri e quelli presunti, dicevano che ci sarebbe stata una ricaduta ad ottobre. Se il pronostico era così convincente bisognava attrezzarsi psicologicamente e da un punto di vista organizzativo, invece non mi sembra sia così e questa è l’unica vera grande pecca di questo Governo, al di là del colore che interessa pochissimo”. A parlare così è Piero Chiambretti che il covid-19 lo ha avuto e che a causa del covid-19 ha perso la madre. Il conduttore è intervenuto durante la trasmissione radiofonica “GILETTI 102.5″ su RTL 102.5, condotta da Massimo Giletti e Luigi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Innanzitutto sono sorpreso che tutti siano sorpresi, perché quando a maggio la situazione si era un pochino normalizzata, i virologi, quelli veri e quelli presunti,vano che ci sarebbe stata una ricaduta ad ottobre. Se il pronostico era così convincente bisognava attrezzarsi psicologicamente e da un punto di vista organizzativo, invece non mi sembra sia così e questa è l’unica vera grande pecca di questo, al di là del colore che interessa pochissimo”. A parlare così èche il-19 lo ha avuto e che a causa del-19 ha perso la madre. Il conduttore è intervenuto durante la trasmissione radiofonica “GILETTI 102.5″ su RTL 102.5, condotta da Massimo Giletti e Luigi ...

