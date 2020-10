Piero Chiambretti a Giletti: disgustato da chi dice che il Covid non esiste (Di venerdì 16 ottobre 2020) Piero Chiambretti ai microfoni di Giletti 102.5 è stato intervistato da Massimo Giletti e Luigi Santelli. Durante il confronto radiofonico il conduttore è stato molto severo nei confronti dei negazionisti del Covid-19. “La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è il Covid in ospedale, ho visto morire una persona a me esageratamente cara in quattro, cinque giorni. Rimango sconvolto e disgustato quando sento dire da qualcuno che il Covid non esiste, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l’economia del mondo”. Così Piero Chiambretti, che ha vissuto il ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 16 ottobre 2020)ai microfoni di102.5 è stato intervistato da Massimoe Luigi Santelli. Durante il confronto radiofonico il conduttore è stato molto severo nei confronti dei negazionisti del-19. “La situazione è grave, io ho vissuto un dramma personale e ho visto con i miei occhi che cosa è ilin ospedale, ho visto morire una persona a me esageratamente cara in quattro, cinque giorni. Rimango sconvolto equando sento dire da qualcuno che ilnon, che è una macchinazione internazionale per mettere in ginocchio l’economia del mondo”. Così, che ha vissuto il ...

GabriItalia : RT @ansia_tw: Bell Gates ha tutta la nostra comprensione...?? Piero Chiambretti durissimo: “Disgustato da chi dice che il covid non esiste… - ansia_tw : Bell Gates ha tutta la nostra comprensione...?? Piero Chiambretti durissimo: “Disgustato da chi dice che il covid… - clikservernet : Piero Chiambretti durissimo: “Disgustato da chi dice che il covid non esiste. Finché esistono ‘quelli degli aperiti… - Noovyis : (Piero Chiambretti durissimo: “Disgustato da chi dice che il covid non esiste. Finché esistono ‘quelli degli aperit… - FQMagazineit : Piero Chiambretti durissimo: “Disgustato da chi dice che il covid non esiste. Finché esistono ‘quelli degli aperiti… -