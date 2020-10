Nina Moric in pericolo? La croata registra Fabrizio Corona: “Ti fracasso la testa e ti uccido” (VIDEO) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nina Moric minacciata da Fabrizio Corona Nella serata di lunedì 12 ottobre 2020 sul account personale Instagram di Nina Moric è stato condiviso un VIDEO choc contenente una telefonata che la modella ha avuto con Fabrizio Corona e il figlio Carlos Maria. All’interno sono contenute delle frasi davvero preoccupanti pronunciate dall’ex re dei paparazzi. “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti la testa e fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”, sono queste le parole uscite dalla bocca dell’uomo e rivolte alla madre del 18enne. In poche parole, la ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 16 ottobre 2020)minacciata daNella serata di lunedì 12 ottobre 2020 sul account personale Instagram diè stato condiviso unchoc contenente una telefonata che la modella ha avuto cone il figlio Carlos Maria. All’interno sono contenute delle frasi davvero preoccupanti pronunciate dall’ex re dei paparazzi. “Io penso che sarei arrivato quasi al limite di venire due giorni fa a prenderti lae fracassartela contro un angolo, in modo da ucciderti e non vederti mai più, eliminare il male che hai fatto a questo ragazzo”, sono queste le parole uscite dalla bocca dell’uomo e rivolte alla madre del 18enne. In poche parole, la ...

