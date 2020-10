zazoomblog : Omicidio nel Palermitano vittima 26enne - #Omicidio #Palermitano #vittima #26enne - ilblogdiAndy : RT @MediasetTgcom24: Nel Palermitano 26enne ucciso a colpi di pistola #cronacapalermo - TgrSicilia : Omicidio a Camporeale, nel palermitano. Giovane ucciso a colpi di pistola La sparatoria davanti alla chiesa del pae… - newsfresche : Omicidio nel Palermitano, vittima 26enne - sardanews : Omicidio nel Palermitano, vittima 26enne -

Ultime Notizie dalla rete : Nel Palermitano

Spararoria in piazza a Camporeale, un piccolo paese del Palermitano. A perdere la vita è Benedetto Ferrara, un 26enne che è stato ucciso ieri sera intorno alle 22,30, con diversi colpi da arma da fuoc ...Un giovane di 26 anni, Benedetto Ferrara, è stato ucciso in nottata con alcuni colpi di arma da fuoco nel corso di una lite a Camporeale, un piccolo centro in provincia di Palermo. Le indagini sono co ...