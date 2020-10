NCIS 17 su Rai2 con un episodio romantico: anticipazioni trame del 16 e 23 ottobre (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua la programmazione in prima visione assoluta di NCIS 17 su Rai2, ormai vicina al finale di stagione anticipato (21 episodi). La storica serie di CBS prodotta ed interpretata da Mark Harmon, già in produzione con una diciottesima stagione, è in onda con un episodio a settimana ogni venerdì in prima serata su Rai2, seguito dalla prima visione di The Rookie 2. Venerdì 16 ottobre in prima serata su Rai2 NCIS 17 è in onda con l’episodio 16, dal titolo Viaggi nel Tempo, in cui la squadra dell’NCIS indaga sul suicidio di un ufficiale della Marina in pensione che ha lasciato una rara e preziosa moneta al Museo Nazionale della Marina, che potrebbe risultare rubata. Il team finisce ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Continua la programmazione in prima visione assoluta di17 su, ormai vicina al finale di stagione anticipato (21 episodi). La storica serie di CBS prodotta ed interpretata da Mark Harmon, già in produzione con una diciottesima stagione, è in onda con una settimana ogni venerdì in prima serata su, seguito dalla prima visione di The Rookie 2. Venerdì 16in prima serata su17 è in onda con l’16, dal titolo Viaggi nel Tempo, in cui la squadra dell’indaga sul suicidio di un ufficiale della Marina in pensione che ha lasciato una rara e preziosa moneta al Museo Nazionale della Marina, che potrebbe risultare rubata. Il team finisce ...

CorneliaHale94 : @MicheleSpione1 @Federic01996 io l'avevo detto che avrebbe fatto il 3% Rai2 la rete ggggiovane. Aridateci NCIS ??????… - dom___72 : @tizianamosca3 tutta rai2 fa cagare ma non da adesso da anni, si salva magari solo qualche telefilm (non i vari nci… - ciummone : La Nazionale condiziona gli ascolti della domenica trascinando Live non è la D'Urso a 2,430 milioni di spettatori,v… - TvItaMemories : #StaseraInTv (11/10/2020) #Rai1 - #NationsLeague #Rai2 - #NCIS L.A. + N.O. #Rai3 - #CTCF #Rete4 - Le Due Vie Del D… - Notiziedi_it : NCIS Los Angeles 11 e il finale di NCIS New Orleans 5 su Rai2, trame 11 e 18 ottobre -

Ultime Notizie dalla rete : NCIS Rai2 NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 16 ottobre su Rai 2 Dituttounpop NCIS 17 e The Rookie 2 le puntate di venerdì 16 ottobre su Rai 2

NCIS e The Rookie le anticipazioni degli episodi in onda stasera su Rai 2 venerdì 16 ottobre, trama, cast della serie dove vedere ...

Serie Tv – Cinefilos.it

Il network CBS ha diffuso le anticipazioni di NCIS: New Orleans 7x01, il primo episodio della settima stagione di NCIS New Orleans.

NCIS e The Rookie le anticipazioni degli episodi in onda stasera su Rai 2 venerdì 16 ottobre, trama, cast della serie dove vedere ...Il network CBS ha diffuso le anticipazioni di NCIS: New Orleans 7x01, il primo episodio della settima stagione di NCIS New Orleans.