Napoli-Atalanta, i convocati di Gasperini: torna Ilicic (Di venerdì 16 ottobre 2020) Gian Piero Gasperini ha reso nota la lista dei giocatori convocati per Napoli-Atalanta. torna a sorpresa, come anticipato in conferenza stampa, Josip Ilicic dopo il lungo periodo di assenza per via di problemi di natura personale, ecco l'elenco completo: 27 Fabio Depaoli, 15 Marten de Roon, 19 Berat Djimsiti, 11 Remo Freuler, 10 Alejandro Darío Gomez, 8 Robin Gosens, 33 Hans Hateboer, 72 Josip Ilicic, 7 Sam Lammers, 18 Ruslan Malinovskyi, 59 Aleksej Miranchuk, 26 Johan Mojica, 9 Luis Muriel, 6 Jose' Luis Palomino, 88 Mario Pašalic, 1 Boris Radunovic, 17 Cristian Romero, 31 Francesco Rossi, 57 Marco Sportiello, 4 Boško Šutalo, 2 Rafael Toloi, 91 Duván Zapata.

