Monarchia in minoranza | ma gli spagnoli temono un cambio di regime

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 16 ottobre 2020) L’erosione di credibilità dellaè stata costante negli ultimi anni e sembrano passati i tempi in cui il gradimento per la Casa reale era maggioritario e trasversale. Le inchieste del Centro de investigaciones sociológicas (CIS, l’Istat spagnolo) testimoniano la caduta, passata dal 1994 al 2014 da un voto di oltre sette su dieci al 3,4 del 2014, l’anno dell’abdicazione di Juan Carlos I in favore del figlio, Felipe VI.La valutazione del 2015 dette al nuovo monarca solo un 4,3 e da allora il CIS ha smesso di chiedere aglicosa pensassero dell’istituzione, per evitare ancor più imbarazzanti risultati.Con gli scandali finanziari che coinvolgono il “re emerito”, oggetto di inchieste e procedimenti giudiziari in Svizzera, Inghilterra e Spagna, e la clamorosa ...