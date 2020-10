Mattarella,è momento scelte decisive per diritto a cibo (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Ci impegniamo alla compiuta realizzazione della affermazione che, tra i diritti fondamentali dell'uomo, vi sia quello al cibo. In tutti questi anni, produttività agricola e ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 16 OTT - "Ci impegniamo alla compiuta realizzazione della affermazione che, tra i diritti fondamentali dell'uomo, vi sia quello al. In tutti questi anni, produttività agricola e ...

Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione dei 75 anni dall'istituzione della Fao. "È questo un momento di scelte decisive per l'intero pianeta, di un serio ...

Mattarella: 'Solo nella legalità possibile sviluppo delle comunità'

Solo nella legalità è possibile uno sviluppo delle comunità e dei territori, tanto più di quelli che sentono la necessità di ridurre il divario di opportunità e di risorse'. Lo sottolinea il president ...

