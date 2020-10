Massimo Boldi, nuova sparata social sul Covid: "Basta con il terrorismo mediatico" (Di venerdì 16 ottobre 2020) nuova sparata di Massimo Boldi sul Covid-19: in un messaggio abBastanza criptico su Facebook invoca l'intervento di Sergio Mattarella contro il terrorismo mediatico. Tornano le sparate di Massimo Boldi sul Covid-19: questa volta l'attore si scaglia contro il terrorismo mediatico chiedendo l'intervento del Presidente Sergio Mattarella. Massimo Boldi ha manifestato più volte la sua posizione contro le misure adottate dal Governo per arginare la diffusione del Covid-19. All'indomani della nuova impennata di contagi nel nostro paese e alle nuove misure restrittive adottate dal Governo e da alcune ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)disul-19: in un messaggio abnza criptico su Facebook invoca l'intervento di Sergio Mattarella contro il. Tornano le sparate disul-19: questa volta l'attore si scaglia contro ilchiedendo l'intervento del Presidente Sergio Mattarella.ha manifestato più volte la sua posizione contro le misure adottate dal Governo per arginare la diffusione del-19. All'indomani dellaimpennata di contagi nel nostro paese e alle nuove misure restrittive adottate dal Governo e da alcune ...

alecad80 : RT @erretti42: I grandi nomi tirati fuori per contrastare Virginia Raggi: Giletti, Sgarbi, Calenda. Manca solo Massimo Boldi - scalise_luigia : RT @erretti42: I grandi nomi tirati fuori per contrastare Virginia Raggi: Giletti, Sgarbi, Calenda. Manca solo Massimo Boldi - 5Selector : RT @erretti42: I grandi nomi tirati fuori per contrastare Virginia Raggi: Giletti, Sgarbi, Calenda. Manca solo Massimo Boldi - morfurio : RT @erretti42: I grandi nomi tirati fuori per contrastare Virginia Raggi: Giletti, Sgarbi, Calenda. Manca solo Massimo Boldi - Fragatton1 : RT @erretti42: I grandi nomi tirati fuori per contrastare Virginia Raggi: Giletti, Sgarbi, Calenda. Manca solo Massimo Boldi -