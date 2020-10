Lega: attentato a democrazia con consiglio in modalità telematica (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – “Le sedute del consiglio regionale di lunedi’ e giovedi’ si terranno in modalita’ telematica; tutto questo con voto contrario della Lega. Infatti riteniamo che questa tipologia di seduta leda molto le fondamenta della democrazia e la possibilita’ di portare in aula le battaglie per il territorio.” “Non riusciamo a capire perche’ insegnati, medici, netturbini, forze di polizia e tanti altri possano esercitare la loro professione in presenza e noi consiglieri regionali non possiamo recarci fisicamente in consiglio regionale per rappresentare le istanze dei cittadini. È un attentato alla democrazia. Noi non ci stiamo!”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri regionali della Lega ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Roma – “Le sedute delregionale di lunedi’ e giovedi’ si terranno in modalita’; tutto questo con voto contrario della. Infatti riteniamo che questa tipologia di seduta leda molto le fondamenta dellae la possibilita’ di portare in aula le battaglie per il territorio.” “Non riusciamo a capire perche’ insegnati, medici, netturbini, forze di polizia e tanti altri possano esercitare la loro professione in presenza e noi consiglieri regionali non possiamo recarci fisicamente inregionale per rappresentare le istanze dei cittadini. È unalla. Noi non ci stiamo!”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri regionali della...

Mrmoust47574872 : RT @M5SLazio: ?? L'unico vero #attentato è quello della #Lega al buonsenso: Le terapie intensive sono piene quasi al 70% a causa del #COVI… - melo_1970 : RT @M5SLazio: ?? L'unico vero #attentato è quello della #Lega al buonsenso: Le terapie intensive sono piene quasi al 70% a causa del #COVI… - M5SLazio : ?? L'unico vero #attentato è quello della #Lega al buonsenso: Le terapie intensive sono piene quasi al 70% a causa… - erregi69 : Lazio. M5S: Il vero attentato è quello della Lega al buonsenso - ClaudioVerga : E perchè il pappone non è indagato per essersi presentato in Lega in attesa della positivitá per attentato alla salute pubblica? #JuveNapoli -

