Lavori banda ultralarga: Open Fiber risponde al sindaco di Telese Terme (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo il quesito posto dal sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, arriva puntuale la risposta di Open Fiber. Il primo cittadino si domandava come mai non fossero ancora iniziati i Lavori per la banda larga. A fare chiarezza, attraverso una nota stampa, ci ha pensato la stessa azienda con sede a Napoli. “Open Fiber ha già presentato a Infratel il progetto relativo alla copertura FTTH del Comune di Telese Terme. Per la validazione del progetto, tuttavia, la concedente richiede al concessionario che sia stato rilasciato almeno il 90% delle necessarie autorizzazioni: per il raggiungimento di questa quota mancano soltanto i titoli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo il quesito posto daldi, Giovanni Caporaso, arriva puntuale la risposta di. Il primo cittadino si domandava come mai non fossero ancora iniziati iper lalarga. A fare chiarezza, attraverso una nota stampa, ci ha pensato la stessa azienda con sede a Napoli. “ha già presentato a Infratel il progetto relativo alla copertura FTTH del Comune di. Per la validazione del progetto, tuttavia, la concedente richiede al concessionario che sia stato rilasciato almeno il 90% delle necessarie autorizzazioni: per il raggiungimento di questa quota mancano soltanto i titoli ...

