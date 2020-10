"Il governo giapponese è pronto a rilasciare acqua radioattiva di Fukushima in mare" (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Il governo giapponese è pronto a riversare in mare l’acqua contaminata utilizzata per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe nucleare di Fukushima”. Lo affermano i media nipponici, spiegando che una decisione potrebbe essere presa entro fine mese, nonostante l’aspro dibattito in corso nel Paese sulle ripercussioni che una tale scelta potrebbe avere in termini ambientali.Già all’inizio dell’anno una sottocommissione governativa aveva giudicato il rilascio della acqua nell’oceano, o la sua evaporazione nell’atmosfera, come ‘opzioni realistiche’. Diversamente, le associazioni locali dei pescatori e i residenti hanno sempre espresso la loro disapprovazione, temendo un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 ottobre 2020) “Ila riversare inl’contaminata utilizzata per raffreddare gli impianti danneggiati nella catastrofe nucleare di”. Lo affermano i media nipponici, spiegando che una decisione potrebbe essere presa entro fine mese, nonostante l’aspro dibattito in corso nel Paese sulle ripercussioni che una tale scelta potrebbe avere in termini ambientali.Già all’inizio dell’anno una sottocommissione governativa aveva giudicato il rilascio dellanell’oceano, o la sua evaporazione nell’atmosfera, come ‘opzioni realistiche’. Diversamente, le associazioni locali dei pescatori e i residenti hanno sempre espresso la loro disapprovazione, temendo un ...

MediasetTgcom24 : Fukushima, governo giapponese pronto a rilasciare acqua radioattiva in mare #Fukushima - Corriere : Fukushima: il governo giapponese verso il rilascio in mare dell’acqua radioattiva - PatriziaTerzoni : Gravissimo anche solo il fatto che il Governo Giapponese pensi di fare una cosa del genere, pensate se decidessero,… - demian_online : RT @HuffPostItalia: 'Il governo giapponese è pronto a rilasciare acqua radioattiva di Fukushima in mare' - Maximix1970 : RT @HuffPostItalia: 'Il governo giapponese è pronto a rilasciare acqua radioattiva di Fukushima in mare' -