Giro d' Italia | Ulissi vince a Monselice davanti ad Almeida | il portoghese sempre in rosa

Diego Ulissi ha trionfato nella tredicesima tappa del Giro d'Italia 2020 andata in scena da Cervia a Monselice di 192 km. La frazione odierna, pianeggiante per i primi 150 km e ricca di pendenze nel...

