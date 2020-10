Giro d’Italia 2020, Diego Ulissi: “Dalla ripresa della stagione sto andando fortissimo. Ringrazio Conti e McNulty (Di venerdì 16 ottobre 2020) Diego Ulissi serve il bis al Giro d’Italia 2020. Il toscano, oggi, ha conquistato la tredicesima tappa della Corsa Rosa fulminando il leader della classifica generale Joao Almeida sul traguardo di Monselice. Per Diego, oltretutto, questo è l’ottavo trionfo sulle strade del grande Giro che si snoda lungo lo Stivale. Nessun altro azzurro in attività è stato capace di fare altrettanto. A fine tappa, Ulissi, intervistato da Stefano Rizzato della Rai, ha commentato la sua prestazione. Queste le parole del toscano: “Sono contentissimo di questo successo, onestamente non mi aspettavo di vincere due tappe in quest’edizione del Giro d’Italia. Sto molto bene e da ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020)serve il bis ald’Italia. Il toscano, oggi, ha conquistato la tredicesima tappaCorsa Rosa fulminando il leaderclassifica generale Joao Almeida sul traguardo di Monselice. Per, oltretutto, questo è l’ottavo trionfo sulle strade del grandeche si snoda lungo lo Stivale. Nessun altro azzurro in attività è stato capace di fare altrettanto. A fine tappa,, intervistato da Stefano RizzatoRai, ha commentato la sua prestazione. Queste le parole del toscano: “Sono contentissimo di questo successo, onestamente non mi aspettavo di vincere due tappe in quest’edizione deld’Italia. Sto molto bene e da ...

giroditalia : Up and down on the Pirata’s roads. The attack under the rain. Watch now the Highlights of Stage 12, Giro d’Italia 2… - giroditalia : ?? Check out the best photos from the 2020 #Giro d'Italia Stage 12 ?? Non perderti le migliori immagini della Tappa… - giroditalia : Stage 12 | Tappa 12 - Giro d’Italia 2020 Classifications! ??Mode on. ??Maglia Rosa - @EnelGroupIT #Giro - zazoomblog : Giro d’Italia 2020: Diego Ulissi spettacolare a Monselice arriva la seconda vittoria! Battuta in volata la maglia r… - Fanta_Cycling : ?????Giro d’Italia ???? Sprint vincente @DiegoUlissi Secondo posto per Almeida che resta in rosa. #Giro2020… -