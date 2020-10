Giro delle Fiandre 2020: tutti i muri del percorso. Escluso il Grammont! Arriva il Valkenberg (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Giro delle Fiandre 2020, che andrà in scena domenica 18 ottobre, perde venticinque dei 267 chilometri in programma, Arrivando a quota 242. Un taglio effettuato per la rinuncia al passaggio sullo storico Grammont, sostituto dal Valkenberg. Dalla seconda scalata al Vecchio Kwaremont invece, il tracciato tornerà alla sua normalità fino al traguardo di Oudenaarde. Gli organizzatori hanno fortemente alzato le misure di sicurezza in tutela di tutti quanti, per un regolare svolgimento della corsa. Innanzitutto hanno incoraggiato gli spettatori a rimanere a casa, e poi hanno anche spostato il foglio firma e la partenza da Grote Markt ad Anversa, a Steenplein, un luogo più facile da chiudere al pubblico. Inoltre, la Polizia ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il, che andrà in scena domenica 18 ottobre, perde venticinque dei 267 chilometri in programma,ndo a quota 242. Un taglio effettuato per la rinuncia al passaggio sullo storico Grammont, sostituto dal. Dalla seconda scalata al Vecchio Kwaremont invece, il tracciato tornerà alla sua normalità fino al traguardo di Oudenaarde. Gli organizzatori hanno fortemente alzato le misure di sicurezza in tutela diquanti, per un regolare svolgimento della corsa. Innanzitutto hanno incoraggiato gli spettatori a rimanere a casa, e poi hanno anche spostato il foglio firma e la partenza da Grote Markt ad Anversa, a Steenplein, un luogo più facile da chiudere al pubblico. Inoltre, la Polizia ...

