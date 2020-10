GF Vip, imbarazzo. Tommaso Zorzi: “Ha fatto la pipì a letto” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Grande imbarazzo tra gli inquilini del GF Vip, quando Tommaso Zorzi fa notare che una concorrente ha fatto la pipì a letto. All’elenco di scene imbarazzanti avvenute all’interno della casa del Grande Fratello Vip mancava probabilmente solo questa. Ieri pomeriggio, durante una riunione a letto tra Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si … L'articolo GF Vip, imbarazzo. Tommaso Zorzi: “Ha fatto la pipì a letto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 16 ottobre 2020) Grandetra gli inquilini del GF Vip, quandofa notare che una concorrente hala pipì a letto. All’elenco di scene imbarazzanti avvenute all’interno della casa del Grande Fratello Vip mancava probabilmente solo questa. Ieri pomeriggio, durante una riunione a letto tra, Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando si … L'articolo GF Vip,: “Hala pipì a letto” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

zazoomblog : Gf Vip imbarazzo nella Casa. Tommaso Zorzi rivela: Ha fatto la pipì nel letto non è la prima volta...… - Notiziedi_it : Gf Vip, imbarazzo nella casa per Maria Teresa Ruta: “Hai fatto la pipì sul letto?” - Italia_Notizie : Gf Vip, imbarazzo nella casa per Maria Teresa Ruta: 'Hai fatto la pipì sul letto?' - ilgiornale : Momento imbarazzante per Maria Teresa Ruta, che in camera da letto si rende protagonista di un piccolo incidente ch… - tatiana__ras : RT @Libero_official: 'Esposto all'Agcom'. #GFVip, televoto sabotato? Un grosso imbarazzo per #Signorini: cosa salta fuori #Adua https://t.… -