FdI | l’esecutivo esclude Giorgia Meloni candidata a sindaco di Roma | “Continui a guidare il partito”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Nessuna candidatura didi, perché “il ruolo del presidenteè quello diil partito“. È la linea uscita dalla riunione dell’esecutivo di FdI, durante la quale è stato fatto il punto sulla situazione politica e sulle sfide in campo, dalla lotta al Covid all’emergenza economica, fino alle prossime tornate elettorali. Con un focus anche sulla crescita di FdI e sul suo ruolo a livello nazionale e di “tessitura di rapporti internazionali”. L’esecutivo ricorda Jole Santelli I lavori, aperti con un minuto di silenzio per ricordare la scomparsa del presidente della Regione Calabria Jole Santelli, hanno preso il via con la relazione introduttiva della. La ...