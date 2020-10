Eurozona, inflazione conferma trend negativo a settembre (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) – confermata in frenata ed in negativo l’inflazione dell’Eurozona nel mese di settembre. Secondo l’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un -0,3% su base tendenziale, come stimato nella stima flash ed indicato dal consensus. Nel mese precedente si era registrato un decremento dello 0,2%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1%, come stimato dagli analisti, dopo il -0,4% del mese precedente. L’inflazione core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dello 0,2% su base annua, in linea con il consensus, ed una analogo aumento su base mensile. Nell’intera Unione Europea, l’inflazione sale dello ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) (Teleborsa) –ta in frenata ed inl’dell’nel mese di. Secondo l’Ufficio statistico europeo (EUROSTAT), i prezzi al consumo segnano un -0,3% su base tendenziale, come stimato nella stima flash ed indicato dal consensus. Nel mese precedente si era registrato un decremento dello 0,2%. Su base mensile i prezzi al consumo sono saliti dello 0,1%, come stimato dagli analisti, dopo il -0,4% del mese precedente. L’core, depurata dalle componenti più volatili quali cibi freschi, energia, alcool e tabacco, evidenzia una crescita dello 0,2% su base annua, in linea con il consensus, ed una analogo aumento su base mensile. Nell’intera Unione Europea, l’sale dello ...

Eurostat ha confermato il calo dell‘inflazione annuale a settembre a -0,3% nell’area euro, in peggioramento rispetto a -0,2% ad agosto. Un anno prima era a 0,8%. Nella Ue si attesta invece allo 0,3% ...

