Covid, Alberto Zangrillo: “Il problema non sono le terapie intensive, lo dico da 6 mesi” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Covid, Zangrillo: “problema non sono terapie intensive, lo dico da 6 mesi” “Il problema non sono le terapie intensive, lo dico da 6 mesi”: sono destinate a far discutere le nuove parole di Alberto Zangrillo, primario di Anestesia e Rianimazione al San Raffaele di Milano, che sul suo profilo Twitter è tornato a parlare dell’epidemia di Covid. Il medico ha infatti scritto: “Come sostengo da almeno 6 mesi, insieme ai colleghi che di mestiere curano i malati, il problema non sono le terapie ... Leggi su tpi (Di venerdì 16 ottobre 2020): “non, loda 6 mesi” “Ilnonle, loda 6 mesi”:destinate a far discutere le nuove parole di, primario di Anestesia e Rianimazione al San Raffaele di Milano, che sul suo profilo Twitter è tornato a parlare dell’epidemia di. Il meha infatti scritto: “Come sostengo da almeno 6 mesi, insieme ai colleghi che di mestiere curano i malati, ilnonle...

Alberto_zz0 : @ValentinaPetrin @nove @DavidPuente @lastknight @disinformatico Se parlate di fake news, cominciate col governo che… - alberto_cozzi : RT @ideadestra_: #Trump: 'La vittoria di Joen Biden sarebbe una grande vittoria per la Cina. Se Biden vince, la Cina si comprerà il nostro… - Eicasia : Alberto Bagnai VS Giuseppe Conte Ricordiamo Cosa é Accaduto Covid In Vis... - meangelo_ : @BZY4hhBpleoaeVc @Alberto_Cesio @MediasetTgcom24 Eccome se le vedo: 1. Aggiungere altri 30K posti in terapia intens… - sabahelher : RT @CamilloRicordi: Come aveva postulato Zangrillo a Maggio: Progetto POST Prudenza Osservazione Sorveglianza Tempestività #covid_19 #… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Alberto Coronavirus, “la ricerca sui geni può aiutare a contrastare il virus” Il Fatto Quotidiano Media e tv Politica Business Cafonal Cronache Sport Viaggi Salute

S’È CAPITO BENISSIMO… Per giustificare in prima pagina la consueta apertura terroristica sul Covid-19, Il Fatto Quotidiano ... Brani scelti da un articolo dello storico e docente universitario Alberto ...

Ambrogini, i candidati sono 189 Spuntano Concato e Del Debbio

Ambrogini d’oro, 189 candidati. Ieri era l’ultimo giorno per presentare le candidature per le Civiche benemerenze edizione 2020 e sono spuntati i nomi del cantante Fabio Concato (presentato dal leghis ...

S’È CAPITO BENISSIMO… Per giustificare in prima pagina la consueta apertura terroristica sul Covid-19, Il Fatto Quotidiano ... Brani scelti da un articolo dello storico e docente universitario Alberto ...Ambrogini d’oro, 189 candidati. Ieri era l’ultimo giorno per presentare le candidature per le Civiche benemerenze edizione 2020 e sono spuntati i nomi del cantante Fabio Concato (presentato dal leghis ...