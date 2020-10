Come evitare il prelievo forzoso dai conti correnti (Di venerdì 16 ottobre 2020) In situazioni di estrema crisi o di emergenza nazionale si torna a parlare di prelievo forzoso da parte dello Stato. In parte perché, nel corso della storia italiana e non solo, è già successo (con il governo Amato nel luglio del 1992, per essere precisi), e in parte perché l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ha effettivamente portato il nostro paese in un grave clima di incertezza e di recessione, alla quale seguirà quasi sicuramente una profonda crisi economica, e i cui effetti probabilmente si fanno già sentire. Diventa quasi inevitabile in situazioni del genere che si prospetti l’ipotesi da parte del Governo di tassare indistintamente i risparmi degli italiani. Scopri di cosa si tratta e Come difendersi. prelievo forzoso: ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 ottobre 2020) In situazioni di estrema crisi o di emergenza nazionale si torna a parlare dida parte dello Stato. In parte perché, nel corso della storia italiana e non solo, è già successo (con il governo Amato nel luglio del 1992, per essere precisi), e in parte perché l’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus ha effettivamente portato il nostro paese in un grave clima di incertezza e di recessione, alla quale seguirà quasi sicuramente una profonda crisi economica, e i cui effetti probabilmente si fanno già sentire. Diventa quasi inevitabile in situazioni del genere che si prospetti l’ipotesi da parte del Governo di tassare indistintamente i risparmi degli italiani. Scopri di cosa si tratta edifendersi.: ...

CottarelliCPI : Il #Lockdown2 sarebbe davvero problematico. I provvedimenti presi finora sono probabilmente poco efficaci (come ver… - IsraelinItaly : #OnThisDay 77 anni fa, i nazisti arrestarono a #Roma oltre 1000 ebrei per poi deportarli ad #Auschwitz due giorni d… - Antonio_Tajani : Ci vogliono regole certe e chiare. Creare confusione come nel caso della #mascherina per chi va a correre non aiuta… - Silart4 : RT @PaolaCorb: Abbassò gli occhi, per evitare di fissarla, come se fosse il sole, ma la vide, come il sole, anche senza guardarla. LevTols… - maucascio : RT @CottarelliCPI: Il #Lockdown2 sarebbe davvero problematico. I provvedimenti presi finora sono probabilmente poco efficaci (come verifica… -

Ultime Notizie dalla rete : Come evitare Covid, l’epidemiologo: ecco come evitare il lockdown QUOTIDIANO.NET Come evitare il prelievo forzoso dai conti correnti

evitare di tenere il denaro su un conto corrente a rendimento ... Una volta compreso questo diventa abbastanza semplice comprendere come sia invece sconsigliabile evadere in ogni caso le tasse e, ...

Patuanelli, si lavora per evitare lockdown totale

(Teleborsa) – “Stiamo attuando e pensando a tutte le misure necessarie per evitare un lockdown totale ... Abbiamo dimostrato grande responsabilità, come Paese, adesso è l’ora di correre assieme ...

evitare di tenere il denaro su un conto corrente a rendimento ... Una volta compreso questo diventa abbastanza semplice comprendere come sia invece sconsigliabile evadere in ogni caso le tasse e, ...(Teleborsa) – “Stiamo attuando e pensando a tutte le misure necessarie per evitare un lockdown totale ... Abbiamo dimostrato grande responsabilità, come Paese, adesso è l’ora di correre assieme ...