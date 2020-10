Call of Duty Black Ops Cold War: scopriamo la Modalità Squadre d'Assalto: Bomba Sporca - articolo (Di venerdì 16 ottobre 2020) In occasione dell'apertura della Beta multigiocatore esclusiva per PS4, vi abbiamo già offerto le nostre considerazioni su Black Ops Cold War, il prossimo, attesissimo capitolo dell'immortale serie di Call of Duty. Circa una settimana dopo, però, Treyarch e Activision hanno lanciato un'ulteriore fase di Beta per il titolo, questa volta accessibile anche per i giocatori Xbox e PC che hanno effettuato il pre-order. Oltre ai contenuti già illustrati nel nostro precedente articolo, lo sviluppatore ha colto l'occasione per presentare al suo vasto pubblico una Modalità inedita, una novità assoluta per il brand bellico più famoso del mondo videoludico. Squadre d'Assalto: Bomba Sporca ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 ottobre 2020) In occasione dell'apertura della Beta multigiocatore esclusiva per PS4, vi abbiamo già offerto le nostre considerazioni suOpsWar, il prossimo, attesissimo capitolo dell'immortale serie diof. Circa una settimana dopo, però, Treyarch e Activision hanno lanciato un'ulteriore fase di Beta per il titolo, questa volta accessibile anche per i giocatori Xbox e PC che hanno effettuato il pre-order. Oltre ai contenuti già illustrati nel nostro precedente, lo sviluppatore ha colto l'occasione per presentare al suo vasto pubblico una; inedita, una novità assoluta per il brand bellico più famoso del mondo videoludico.d'...

Eurogamer_it : Call of Duty Black Ops Cold War: scopriamo la Modalità Squadre d'Assalto: Bomba Sporca. #cod #articolo - kingkel20709074 : RT @BauchiCarzNG: •Foriegn Used 2005 Toyota Corolla LE •Duty:? •Price: #2.150M ??Kaduna Call:08078834994/09084195638 - Eurogamer_it : #CallOfDutyModernWarfare giocato con una tastiera...incredibile ma vero. - badgarl94_ : Papi. Se pasaron con Alcatraz en call of duty mobile. - IGNitalia : La seconda beta di #CallofDuty: Black Ops Cold War lanciata da Activision include anche la nuova modalità Fireteam:… -