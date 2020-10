Cagliari, nessuno para quanto Cragno in Serie A (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alessio Cragno è il portiere che ha fatto più parate in questo inizio di Serie A Il Cagliari si gode e si coccola Alessio Cragno. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai boc per gran parte della scorsa stagione, il portiere ha ritrovato la perfetta forma fisica e sta mettendo in campo tutte le sue qualità. E in questa sosta per le Nazionali, ha anche fatto il suo esordio con la maglia dell’Italia; con i 25 minuti giocati nell’amichevole vinta 6-0 contro lo Moldova. Ma sono i numeri di Cragno a fare la differenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portiere del Cagliari ha compiuto 20 parate nelle prime tre partite di campionato; nessuno come lui in ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Alessioè il portiere che ha fatto piùte in questo inizio diA Ilsi gode e si coccola Alessio. Dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai boc per gran parte della scorsa stagione, il portiere ha ritrovato la perfetta forma fisica e sta mettendo in campo tutte le sue qualità. E in questa sosta per le Nazionali, ha anche fatto il suo esordio con la maglia dell’Italia; con i 25 minuti giocati nell’amichevole vinta 6-0 contro lo Moldova. Ma sono i numeri dia fare la differenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portiere delha compiuto 20te nelle prime tre partite di campionato;come lui in ...

Ma sono i numeri di Cragno a fare la differenza. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il portiere del Cagliari ha compiuto 20 parate nelle prime tre partite di campionato; nessuno come lui in Serie A ...

