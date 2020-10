Atalanta, buone notizi in vista del Napoli: torna Josip Ilicic (Di venerdì 16 ottobre 2020) Josip Ilicic, sparito dai radar dall'11 luglio, tornerà in panchina in occasione della gara con il Napoli. Lo riporta La Gazzetta. 'La prima bella notizia arriva da Ilicic. Lo sloveno andrà in panchina a Napoli. La sua convocazione non è simbolica, ma reale. Josip potrebbe addirittura esordire in stagione, a seconda di ... Leggi su 100x100napoli (Di venerdì 16 ottobre 2020), sparito dai radar dall'11 luglio, tornerà in panchina in occasione della gara con il. Lo riporta La Gazzetta. 'La prima bellaa arriva da. Lo sloveno andrà in panchina a. La sua convocazione non è simbolica, ma reale.potrebbe addirittura esordire in stagione, a seconda di ...

