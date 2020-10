Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 15 ottobre 2020 (Di venerdì 16 ottobre 2020) dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 15 ottobre 2020, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 7712 spettatori (29.70% di share) nel primo episodio e 7173 (34.39%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Chi vuol essere milionario ha avuto 1974 spettatori, 10.02% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 hanno avuto in media 1506 spettatori (8.44%); su Rai2 il film Pompei ha avuto 802 spettatori (3.21%), mentre il film End of Justice: nessuno è innocente su Rai3 999 spettatori (4.07%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1122 spettatori (5.92%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 956 (4.24%). ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 16 ottobre 2020)dei programmi più visti di, giovedì 15, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Doc – Nelle tue mani ha totalizzato 7712 spettatori (29.70% di share) nel primo episodio e 7173 (34.39%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Chi vuol essere milionario ha avuto 1974 spettatori, 10.02% di share. La puntata de Le Iene su Italia1 hanno avuto in media 1506 spettatori (8.44%); su Rai2 il film Pompei ha avuto 802 spettatori (3.21%), mentre il film End of Justice: nessuno è innocente su Rai3 999 spettatori (4.07%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1122 spettatori (5.92%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 956 (4.24%). ...

