Viabilità Roma Regione Lazio del 15-10-2020 ore 09 | 45

(Di giovedì 15 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 15 OTTOBREORE 09:35 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL MUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, APRIAMO CON L’ALLERTA METEO ARANCIONE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI IN TUTTA LA, CON PRECIPITAZIONI ABBONDANTI E FORTI RAFFICHE DI VENTO SI CONSIGLIA DUNQUE LA MASSIMA PRUDENZA ALLA GUIDA CIRCONE IN GRADUALE MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALOI STRADE E AUTOSTRADE DELLAPERMANGONO INCOLONNAMENTI SUL GRA IN INTERNA TRA FLAMINIA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA PONTINA E ARDEATINA SU VIA PONTINA SI RALLENTA ALTEZZA TUFETTO IN DIREZIONE APRILIA SU VIA LAURENTINA INCOLONNAMENTI TRA MURATELLA E ARDEA INH ...