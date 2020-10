Usa 2020, Nyp: “Biden presentato dal figlio ai manager ucraini”. Facebook e Twitter bloccano l’articolo (Di giovedì 15 ottobre 2020) A meno di un mese dalle elezioni presidenziali statunitensi e alla vigilia del duello (a distanza) tra Trump e Biden, un articolo del New York Post incendia il clima elettorale negli Usa. La testata pubblica infatti delle mail che proverebbero un incontro tra il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, quando era vice di Barack Obama con i dirigenti della società ucraina in cui era assunto il figlio. Biden, scrive il New York Post, aveva dichiarato l’anno scorso: “Non ho mai parlato con mio figlio dei suoi affari all’estero”. Nell’articolo viene citata in particolare una mail che indica l’incontro tra Biden e Vadym Pozharskyi, membro del consiglio di amministrazione della compagnia energetica ucraina Burisma, dov’era impiegato il figlio del candidato, che all’epoca guidava la politica dell’amministrazione Obama ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 ottobre 2020) A meno di un mese dalle elezioni presidenziali statunitensi e alla vigilia del duello (a distanza) tra Trump e Biden, un articolo del New York Post incendia il clima elettorale negli Usa. La testata pubblica infatti delle mail che proverebbero un incontro tra il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, quando era vice di Barack Obama con i dirigenti della società ucraina in cui era assunto il figlio. Biden, scrive il New York Post, aveva dichiarato l’anno scorso: “Non ho mai parlato con mio figlio dei suoi affari all’estero”. Nell’articolo viene citata in particolare una mail che indica l’incontro tra Biden e Vadym Pozharskyi, membro del consiglio di amministrazione della compagnia energetica ucraina Burisma, dov’era impiegato il figlio del candidato, che all’epoca guidava la politica dell’amministrazione Obama ...

Giorgiolaporta : Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano i… - repubblica : Trump: 'Amo gli italiani, proteggerò l'eredità di Cristoforo Colombo' - La7tv : #atlantide Paolo Mieli sottolinea la grande forza di volontà di Winston #Churchill: 'Ebbe un infarto per volare fin… - docfra22 : RT @Giorgiolaporta: Abbiamo un Ministro degli Esteri #DiMaio che non sa l'inglese e usa #GoogleTraslate che gli traduce in #OfStefano il co… - ilnida : RT @AmbasciataUSA: Simone Leigh, scultrice di Brooklyn tra le più influenti nel panorama artistico USA, sarà la prima donna afroamericana a… -