Uomini e Donne, anticipazioni puntata di oggi 15 ottobre 2020: batosta per Gemma, Gianluca criticato (Di giovedì 15 ottobre 2020) Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne Continua ad andare in onda Uomini e Donne. Ricordiamo che il popolare dating show condotto da Maria De Filippi è giunto alla 25esima edizione, ottenendo sempre dei grandi successi. I telespettatori di Canale 5 intorno alle 14. 45 avrà la possibilità di vedere il quarto appuntamento settimanale. Anche in questo appuntamento il pubblico della rete ammiraglia Mediaset vedrà il Trono classico e il parterre senior insieme. Cosa accadrà nello studio 6 dell'Elios in Roma? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti gli spoiler dettagliati forniti dal noto blog Il Vicolo delle News. Maria tra Gemma e Biagio: Gianluca considerato narcisista

