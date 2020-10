Tiziano Ferro, il film: «Così ho sconfitto l'alcol» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Tiziano Ferro parla pubblicamente per la prima volta di quello che è stato un suo grande problema: l'alcolismo. E affida il racconto a un articolo scritto di suo pugno per 7. «L'alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti. Forse piangevo perché mi toglievo la vita ogni giorno. Forse era il dolore nel morire una, due, trecento volte. Potevo pensare quello che volevo, ma quello strazio, quel tormento non generavano niente, era solo disastro. Ed è stato quando l'ho capito che è nata la mia voglia di risalire, da lì o da una delle altre decine di volte simili a quella".L'articolo anticipa uno dei temi di Ferro, il documentario Amazon Original in esclusiva su Prime Video, in Italia e in oltre 240 Paesi, dal 6 novembre. Il film, ambientato tra Italia ... Leggi su panorama (Di giovedì 15 ottobre 2020)parla pubblicamente per la prima volta di quello che è stato un suo grande problema: l'alcolismo. E affida il racconto a un articolo scritto di suo pugno per 7. «L'alcolismo ti guarda appassire in solitudine, mentre sorridi di fronte a tutti. Forse piangevo perché mi toglievo la vita ogni giorno. Forse era il dolore nel morire una, due, trecento volte. Potevo pensare quello che volevo, ma quello strazio, quel tormento non generavano niente, era solo disastro. Ed è stato quando l'ho capito che è nata la mia voglia di risalire, da lì o da una delle altre decine di volte simili a quella".L'articolo anticipa uno dei temi di, il documentario Amazon Original in esclusiva su Prime Video, in Italia e in oltre 240 Paesi, dal 6 novembre. Il, ambientato tra Italia ...

chetempochefa : Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato… - lucfontana : La confessione di Tiziano Ferro su 7: «Ero un alcolista e volevo morire» - Corriere : «Una sera la band mi convinse a bere. E da lì non mi sono fermato più. Bevevo quasi sempre da solo, l’alcol mi dava… - ParamountItalia : “Vivevo perennemente frustrato, incazzato e anche umiliato. Poi ho cantato per la prima volta e il mondo è cambiato… - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Tiziano Ferro - Buona (cattiva) sorte -