Soleil apre le porte al GF Vip | poi si scaglia contro Luca Onestini e l’ex di Zorzi

Leggi su biccy

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo aver ammesso che l’aggressione omofoba di qualche mese fa era solo un teatrino costruito ad arte per chissà quali scopi, l’ex di Tommasoha perso circa 20.000 follower su Instagram e ieri stranamente il personaggio in questione ha disattivato il suo account (questo la dice lunga e vi fa capire perché a me non ha mai stupito questa vicenda). Proprio in merito alla pausa social di questo ragazzo è intervenuta la sua ex bff,Sorge, che su Instagram ha lanciato una shade letale al ragazzo. “Ha chiuso il profilo? Non mi sorprende affatto in realtà. Aveva cercato di raggirare la storia addirittura mentendo nuovamente cercando di addossare la cosa su di me e altre persone. Mi immagino abbia ricevuto tanta pesantezza in generale. Ad ogni modo ho deciso di non essere più ingenua come in ...