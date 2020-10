Palermo | Boscaglia ritrova i terzini | il tecnico a Bisceglie torna alla difesa a 4 Le ultime

Leggi su mediagol

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Tre giorni e sarà."Ritornonormalità". Esordisce così l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', che punta i riflettori sulla sfida in programma domenica pomeriggio allo Stadio "Gustavo Ventura". In occasione della gara valida per la quinta giornata del campionato di Serie C - Girone C, Robertotorneràa quattro. Lo scorso martedì, Roberto Crivello e Niccolò Corrado si sono sottoposti ad indagini strumentali: i duesinistri, clinicamente ed ecograficamente guariti, torneranno a disposizione del. Ragion per cui, "uno dei due si riprenderà la posizione a sinistra e non è da escludere che tocchi al baby scuola Inter", si legge.A ...