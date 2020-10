Palermo, Almici: “Atalanta e Verona non hanno creduto in me ma sono qui per portare i rosanero in B” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il neo arrivato in casa Palermo Alberto Almici è intervenuto in conferenza stampa spiegando cosa l'ha spinto ad accettare la proposta dei rosanero. "La Serie C per me è un nuovo mondo e cercherò di calarmi al meglio nella parte. Ma se ho scelto Palermo è perché vorrei crearmi un percorso importante e diventare un leader per questa squadra e per questa tifoseria. Ho centrato la promozione con il Verona ma poi non mi hanno ritenuto adatto per la Serie A e l’anno scorso ci sono andato vicino con il Pordenone che era partito per salvarsi. Vorrei giocare in Serie A ma se quando ero all’Atalanta la Dea non mi ha ritenuto all’altezza un motivo ci sarà stato, forse è anche colpa mia. sono ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il neo arrivato in casaAlbertoè intervenuto in conferenza stampa spiegando cosa l'ha spinto ad accettare la proposta dei. "La Serie C per me è un nuovo mondo e cercherò di calarmi al meglio nella parte. Ma se ho sceltoè perché vorrei crearmi un percorso importante e diventare un leader per questa squadra e per questa tifoseria. Ho centrato la promozione con ilma poi non miritenuto adatto per la Serie A e l’anno scorso ciandato vicino con il Pordenone che era partito per salvarsi. Vorrei giocare in Serie A ma se quando ero all’Atalanta la Dea non mi ha ritenuto all’altezza un motivo ci sarà stato, forse è anche colpa mia....

