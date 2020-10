Omicidio Lecce | ‘De Marco con istinti omicidi voleva colpire in ospedale’ (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dettagli omicidio Lecce, il killer Antonio De Marco, dopo avere assassinato De Santis e la fidanzata, avrebbe pensato anche ad altro. Il caso dell’omicidio Lecce avvenuto tre settimane fa, con l’efferato assassinio di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, si era chiuso nel giro di pochi giorni con l’arresto del killer. Come ormai … L'articolo omicidio Lecce ‘De Marco con istinti omicidi voleva colpire in ospedale’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 15 ottobre 2020) Dettagli, il killer Antonio De, dopo avere assassinato De Santis e la fidanzata, avrebbe pensato anche ad altro. Il caso dell’avvenuto tre settimane fa, con l’efferato assassinio di Daniele De Santis e della fidanzata Eleonora Manta, si era chiuso nel giro di pochi giorni con l’arresto del killer. Come ormai … L'articolo‘Deconin ospedale’ è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Dettagli omicidio Lecce, il killer Antonio De Marco, dopo avere assassinato De Santis e la fidanzata, avrebbe pensato anche ad altro. Il caso dell’omicidio Lecce avvenuto tre settimane fa, con ...

Omicidio fidanzati di Lecce, «De Marco aveva avuto istinti omicidi anche in ospedale, pensava a un gesto eclatante»

Istinti omicidi anche in ospedale. Antonio De Marco, il 21enne reo confesso del delitto dei due fidanzati di Lecce, avrebbe ammesso di aver avuto in più occasioni istinti omicidi, anche mentre ...

Istinti omicidi anche in ospedale. Antonio De Marco, il 21enne reo confesso del delitto dei due fidanzati di Lecce, avrebbe ammesso di aver avuto in più occasioni istinti omicidi, anche mentre