Nazionale | Sacchetti | Hackett e Aradori? La porta resta aperta

BOLOGNA - " Hackett aveva bisogno di un periodo di riflessione. Se vuole tornare, per lui le porte sono sempre aperte, ma deve essere sereno e avere voglia di far parte di questa squadra.

Sacchetti "Porte aperte in Nazionale per Hackett e Aradori"

