MotoGP | Lin Jarvis | “Rossi positivo? Speriamo si riprenda presto”

(Di giovedì 15 ottobre 2020) “Rossi? Una brutta notizia per lui, una pessima notizia per il team Yamahae per tutti i fan dellanel mondo.innanzitutto che non soffra troppo nei prossimi giorni e che sicompletamente nel più breve tempo possibile“. Questa la reazione di Lin, direttore di Yamaha Racing, dopo aver appreso della positività al Covid-19 di Valentino Rossi. “Questi incidenti ci ricordano che non importa quanto si stia attenti: il rischio è sempre presente” ha concluso

- sportface2016 : #MotoGP | #Jarvis: '#Rossi positivo? Speriamo si riprenda presto' -

Lin Jarvis, team manager della Yamaha in MotoGP, ha commentato così questa infausta notizia per il Motomondiale. “Questa è una brutta notizia per Rossi, per il team ufficiale Yamaha e per tutti gli ap ...La notizia è appena arrivata: Valentino Rossi è risultato positivo al Covid e salterà quindi il GP di Aragon in programma questo weekend. Di seguito il comun ...