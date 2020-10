Morgan prossimo sindaco di Milano? Vittorio Sgarbi annuncia la candidatura (Di giovedì 15 ottobre 2020) Vittorio Sgarbi ha annunciato la candidatura di Morgan come futuro sindaco di Milano, dopo essersi proposto come successore di Virginia Raggi a Roma. Morgan potrebbe essere il prossimo sindaco di Milano: ad annunciarlo Vittorio Sgarbi che pare quindi avere ufficialmente lanciato la candidatura del cantante a primo cittadino del capoluogo lombardo. All'indomani dell'imbarazzante lite sanremese con Bugo, c'era stato anche chi si era affrettato a chiamare il personaggio Morgan finito, ma mai previsione fu più sbagliata. Non soltanto, tra i due litiganti, è stato proprio lui a riuscire a monetizzare la brutta ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 ottobre 2020)hato ladicome futurodi, dopo essersi proposto come successore di Virginia Raggi a Roma.potrebbe essere ildi: adrloche pare quindi avere ufficialmente lanciato ladel cantante a primo cittadino del capoluogo lombardo. All'indomani dell'imbarazzante lite sanremese con Bugo, c'era stato anche chi si era affrettato a chiamare il personaggiofinito, ma mai previsione fu più sbagliata. Non soltanto, tra i due litiganti, è stato proprio lui a riuscire a monetizzare la brutta ...

trash_italiano : Morgan in corsa come prossimo sindaco di Milano? - Ecate31 : RT @Valerio864dd: Io spero ancora in qualcuno che, il 31 dicembre prossimo, venga a dirci che sto 2020 è stato uno scherzo tremendo. #15ot… - medicojunghiano : RT @LucillaMasini: Sgarbi annuncia: “Candido Morgan come prossimo sindaco di Milano”. Fatti, non parole! #Sgarbi #Morgan #Milano - tolux00152 : RT @tweetdiDio: Annuncio candidatura di Morgan Freeman a prossimo sindaco del Paradiso. - Valerio864dd : Io spero ancora in qualcuno che, il 31 dicembre prossimo, venga a dirci che sto 2020 è stato uno scherzo tremendo.… -