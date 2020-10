Massimo Lopez positivo al Covid-19 sintomatico | come sta? Video

Leggi su quotidianpost

(Di giovedì 15 ottobre 2020)ha reso noto, pubblicando unsul suo profilo Ingram, d’essereal-19, l’attore ha contratto il virus e attualmente è a casa in quarantena.ha rivelato d’avere alcuni sintomi ma il quadro generale è buono, è monitorato dai medici telefonicamente e, a parte alcuni giorni di febbre alta, ora i sintominno via via scomparendo. Nel, oltre a rassicurare sulla sua salute, invita tutti a fare attenzione, l’utilizzo della mascherina cosìla dinza sociale e il continuo lavaggio delle mani sono determinanti per evitare e limitare il contagio, per ...