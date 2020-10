Mangia 6 kg di Nutella tutti i giorni: vuole avere un sedere enorme per… (Di giovedì 15 ottobre 2020) Natasha è ossessionata dai suoi glutei e vuole renderli i più grandi del mondo: per raggiungere il suo obiettivo Mangia 6 kg di Nutella al giorno e si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica. Basta visitare il profilo Instagram di Natasha Crown per trovarsi di fronte ad una vera e propria ossessione. Natasha infatti desidera lavorare sul suo fondoschiena fino a renderlo il più grande del mondo. Questa fissazione risale ai tempi della scuola ed è cresciuta con il passare degli anni. Basti pensare che per aumentare la massa del lato B Mangia 6 chili di Nutella ogni giorno. Ovviamente si potrebbe obiettare che così facendo anche il resto del corpo cresce a dismisura, rendendola grassa anche su gambe, addome, braccia e volto. È ... Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 ottobre 2020) Natasha è ossessionata dai suoi glutei erenderli i più grandi del mondo: per raggiungere il suo obiettivo6 kg dial giorno e si è sottoposta a diversi interventi di chirurgia estetica. Basta visitare il profilo Instagram di Natasha Crown per trovarsi di fronte ad una vera e propria ossessione. Natasha infatti desidera lavorare sul suo fondoschiena fino a renderlo il più grande del mondo. Questa fissazione risale ai tempi della scuola ed è cresciuta con il passare degli anni. Basti pensare che per aumentare la massa del lato B6 chili diogni giorno. Ovviamente si potrebbe obiettare che così facendo anche il resto del corpo cresce a dismisura, rendendola grassa anche su gambe, addome, braccia e volto. È ...

di Achille Perego Ferrero cresce ancora nel ricco e dolce mercato dei biscotti e aggiunge un altro significativo tassello a quel mosaico di acquisizioni cominciate nel 2015 con la strategia annunciata ...

