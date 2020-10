Lutto a La Prova del cuoco | è morta suor Stella Okadar

Leggi su chenews

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Terribilea Ladel, è: chi era e il ricordo di chi l’ha conosciuta, da Andrea Mainardi ad Antonella Clerici.Il primo a dare il triste annuncio della scomparsa diiè stato lo chef Andrea Manardi che ha voluto postare uno scatto in compagnia della donna a Ladel. I due erano infatti inseme in una rubrica nel noto cooking show condotto da Antonella Clerici, curavano infatti Il diavolo e l’acqua santa. Non sappiamo le cause della morte dell’amataa televisiva, ...