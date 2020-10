Il ct del Portogallo: «L’assenza di Ronaldo? Abbiamo deciso di giocare con tre punte di movimento» (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ct del Portogallo, dopo il 3-0 rifilato alla Svezia, tesse le lodi dei suoi calciatori. «Abbiamo deciso con tutta la squadra di giocare con tre giocatori di movimento come avevamo fatto di recente – ha detto Fernando Santos -. Ciò ci consente di avere tre punte mobili senza un punto di riferimento come Cristiano Ronaldo, che è abile a giocare anche in quella maniera. Avremmo potuto giocare anche con CR7 e Jota senza però snaturare le caratteristiche della nostra squadra». L'articolo Il ct del Portogallo: «L’assenza di Ronaldo? Abbiamo deciso di giocare con tre punte di ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 ottobre 2020) Il ct del, dopo il 3-0 rifilato alla Svezia, tesse le lodi dei suoi calciatori. «con tutta la squadra dicon tre giocatori dicome avevamo fatto di recente – ha detto Fernando Santos -. Ciò ci consente di avere tremobili senza un punto di riferimento come Cristiano, che è abile aanche in quella maniera. Avremmo potutoanche con CR7 e Jota senza però snaturare le caratteristiche della nostra squadra». L'articolo Il ct del: «L’assenza didicon tredi ...

