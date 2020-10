Gianni Sperti coming out a ‘Uomini e donne’? Le dichiarazioni di lui dopo la puntata (Di giovedì 15 ottobre 2020) Gianni Sperti coming out a Uomini e Donne? Da che si è conclusa la puntata del dating show di Canale 5 andata in onda ieri, mercoledì 14 ottobre 2020, non si parla d’altro. Nel mirino del gossip una frase detta dall’opinionista dopo un duro scontro con la dama del Trono Over Aurora con cui non scorre buon sangue. La donna ha lasciato lo studio dopo aver accusato Gianni Sperti di essere troppo cattivo nei suoi confronti e poco obiettivo. A quel punto l’ex ballerino ha spiegato le ragioni per le quali proprio non riesce a soffrirla. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi e Costanzo: «Ci scoprì la sua compagna di allora! I miei non erano contenti» Gianni ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 15 ottobre 2020)out a Uomini e Donne? Da che si è conclusa ladel dating show di Canale 5 andata in onda ieri, mercoledì 14 ottobre 2020, non si parla d’altro. Nel mirino del gossip una frase detta dall’opinionistaun duro scontro con la dama del Trono Over Aurora con cui non scorre buon sangue. La donna ha lasciato lo studioaver accusatodi essere troppo cattivo nei suoi confronti e poco obiettivo. A quel punto l’ex ballerino ha spiegato le ragioni per le quali proprio non riesce a soffrirla. leggi anche l’articolo —> Maria De Filippi e Costanzo: «Ci scoprì la sua compagna di allora! I miei non erano contenti»...

