Gf Vip | svelato retroscena sul passato di Tommaso Zorzi | “Stava con un attore a luci rosse | ma…”

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Quest’edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando un vero e proprio successo e non mancano colpi di scena. Di recente, infatti, sembra sia venuto fuori un nuovo gossip all’interno della casa:sarebbe stato fidanzato con un. Ma la cosa più assurda sarebbe il fatto che l’influencer non fosse a conoscenza di questo ‘piccolo’ particolare durante la loro relazione. “Ecco come ho scoperto di essere fidanzato con un”: la confessione diNon è la prima volta che vengono rivelati particolari aneddoti deldi. Questa volta è ...