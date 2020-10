Fedez compleanno | la dedica d’amore di Chiara Ferragni

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Il cantanteoggi compie gli anni e festeggia il: per lui arriva unad’amore speciale da parte di sua moglie. Il regalo chesi è fatto per il suo 31esimoè l’arrivo di un nuovo bambino, dopo il piccolo Leo. Il rapper oggi, 15 ottobre 2020, compie gli … L'articolo: lad’amore diproviene da www.meteoweek.com.

Fedez : Buon compleanno Federico ?? - lauinpigiama : A ma quindi Fedez e GV festeggiavano il compleanno lo stesso giorno - bemolmagazine : Tanti auguri @Fedez ??????!! Buon compleanno ??!! #Fedez #TheFerragnez #AuguriFedez - scappidovevuoi_ : RT @Fedez: Buon compleanno Federico ?? - Blusba : -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez compleanno

MeteoWeek

Questo vale anche per Fedez che si trova a festeggiare oggi il compleanno in solitaria, secondo le nuove norme vigenti. A rendere ancora più amaro il compleanno del rapper sembra essere la notizia ...Fedez compie 31 anni il 15 ottobre e nell'ultimo anno si è distinto, insieme alla moglie Chiara Ferragni dalla quale sta per avere il secondo figlio, per numerose azioni benefiche dopo lo scoppio dell ...