È stato sintetizzato il primo superconduttore a temperatura ambiente

(Di giovedì 15 ottobre 2020) (Foto: University of Rochester photo / J. Adam Fenster)Dopo anni e anni di lavoro, finalmente ci siamo. Un team di ricercatori dell’Università di Rochester a New York ha appenailmateriale, un mix di idrogeno, carbonio e zolfo, che riesce a mostrare le sue speciali caratteristiche anche a. Uno strumento, quindi, che potrebbe rivoluzionare il mondo della tecnologia e dell’elettronica, con notevoli benefici sia in termini di costi che ambientali. “Ricercati per più di un secolo”, commenta l’autore dello studio Ranga Dias, “questi materiali cambieranno sicuramente il mondo come lo conosciamo. La nostra scoperta aprirà le porte a molte potenziali applicazioni”. Lo studio è ...