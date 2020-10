Donald Trump balla sulle note di YMCA | è polemica

Leggi su panorama

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Dopo la positività al Covid-19 terminata un paio di giorni fa, il Presidente degli Stati Unitisembra essere tornato in forma. Nel corso di un comizio elettorale in Florida,(senza indossare la mascherina) ha iniziato ad abbozzare qualche passo di danzadi, la famosissima canzone dei Village People. L'opinione americana si è spaccata sulla vicenda: una parte si è divertita nel vedere il Presidente così in forma in un momento di goliardia, l'altra ne ha criticato l'atteggiamento leggero nonostante la gravissima emergenza sanitaria in atto, che ha provocato oltre 215mila decessi nel Paese.Casa Bianca Mascherina NoneCovid Ospedale NoneMelania...