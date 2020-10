Dalla Palmas alla Seredova | guarda le neomamme vip in giro con i loro bebè

(Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Un autunno indimenticabile' scrive Giorgiaa corredo di una foto in cui passeggia con Mia , nata da poco. E non è l'unica neomamma vip ad approfittare di ogni raggio di sole per farsi un...

Noviolenzadonne : @Cate_Palmas Non ci arrivano. C'è sempre un sottile porsi dalla parte dello stupratore da parte di chi scrive. La p… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Palmas

TGCOM

"Un autunno indimenticabile" scrive Giorgia Palmas a corredo di una foto in cui passeggia con ... Alena Seredova ha scelto la campagna per una domenica speciale con la sua terzogenita, nata dall'amore ...Giorgia Palmas è uscita per la prima volta con la piccola Mia, per fare una passeggiata in un parco milanese ha puntato tutto su un look casual ma griffato ...