Congedo ordinario | cos’è e come si ottiene La guida rapida

(Di giovedì 15 ottobre 2020): cos’è esi. LaAbbiamo già affrontato più volte la tematica delle ferie e abbiamo già chiarito che la Costituzione – all’art. 36 – sancisce che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. In quest’ambito, appare dunque opportuno fare luce sul significato di: che cosa vuol dire di preciso questa espressione? Vediamolo. Segui Termometro Politico su Google News Se ti interessa saperne di più su che cosa sono le ferie forzate, a chi spettano e se sono davvero legittime, clicca qui....

lucabattanta : Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente de… -

Ultime Notizie dalla rete : Congedo ordinario

La Legge per Tutti

In una pagina dedicata, il Ministero del Lavoro ha illustrato le principali misure per il lavoro contenute nel decreto agosto e che rappresentano una novità rispetto al testo approvato dal Consiglio d ...Convertito in legge il Decreto di agosto. È stata pubblicata la legge n. 126/2020 di conversione con modificazione del decreto-legge ...